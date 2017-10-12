12.10.2017 (10:51)

Экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО отрабатывают вопросы сложного пилотирования и огневой подготовки

Экипажи современных транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и самых больших в мире вертолетов Ми-26, базирующихся на аэродромах Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области, отрабатывают вопросы сложного пилотирования и огневой подготовки.

В настоящее время вертолетчики отрабатывают такие элементы, как посадка на незнакомой местности сверхтяжелого транспортного вертолета Ми-26 под прикрытием Ми-8АМТШ «Терминатор» после подавления сил условного противника огнем из 30-мм пушек ГШ-30 и пусками неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Такие же задачи экипажи армейской авиации решают и в ночное время с использованием очков и приборов ночного видения, которые предназначены для наблюдения за местностью, поиска людей и техники.

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