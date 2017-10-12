12.10.2017 (10:35)

Министр обороны России отметил успешное развитие военно-технического сотрудничества с вооруженными силами Таджикистана

Сегодня в Душанбе в рамках проходящего заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо.

«Военное и военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана развивается успешно. Мы проводим большое количество совместных учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе. Естественно, с оглядкой на всё то, что происходит на границе Таджикистана. Я имею в виду в первую очередь Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону», –– заявил Сергей Шойгу.

«Помимо этого, –– отметил Министр обороны России, –– речь идёт и о помощи, поддержке в модернизации вооружённых сил Таджикистана. Здесь у нас идёт реализация большой программы, идёт неплохо. Думаю, что мы сегодня можем обсудить дальнейшие этапы реализации этой программы».

При этом он отметил, что «есть вопросы, связанные с работой российской военной базы».

«Но это –– текущие дела, –– сказал Сергей Шойгу. –– Думаю, что мы их обсудим и найдём приемлемые решения. Во всём остальном наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере развивается достаточно успешно».

В связи с этим он рассказал о том, что «в этом году завершили подготовку четырех батальонных и одной ротной тактических групп вооруженных сил Таджикистана, которые предназначены, в первую очередь для прикрытия таджикско-афганской границы».

Министр обороны России отметил, что в целях укрепления вооруженных сил Таджикистана в республику поставляют российское вооружение и технику.

«В вузах Минобороны России на безвозмездной основе готовим высококвалифицированные кадры для таджикистанской армии», — добавил Сергей Шойгу. По его словам, сейчас в России обучается более 560 военнослужащих.

Также на учебных фондах 201-й российской военной базы, дислоцирующейся в Таджикистане, организованы курсы для подготовки младших специалистов, на которых обучается до 1000 человек в год. В Минобороны России считают важным наращивать количество мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки.

Сергей Шойгу привел два примера взаимодействия в этом направлении.

«В мае на полигоне Ляур в Таджикистане прошел конкурс по типу «Гонка героев». В нем приняли участие 12 команд от силовых ведомств Таджикистана и 8 команд от российских Вооруженных Сил», — рассказал Министр обороны России. – В июле проведена внезапная проверка готовности подразделений 201-й военной базы и вооруженных сил Таджикистана к совместному выполнению задач.

«При этом отработаны вопросы усиления охраны и обороны особо важных объектов на территории республики», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Он также сообщил, что совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется провести в ноябре текущего года тоже на территории Таджикистана.

«Для более глубокой проработки задач привлечём к этим учениям дополнительно органы управления и подразделения Центрального военного округа, а также авиацию», – пояснил Министр обороны России.

Сергей Шойгу отметил, что воинские формирования России и Таджикистана на регулярной основе участвуют в манёврах государств – членов ОДКБ.

В этом году прошли учения «Взаимодействие» и «Нерушимое братство» с коллективными силами Организации.

Министр обороны России также напомнил, что в конце мая в Таджикистане прошли совместные антитеррористические манёвры «Душанбе – Антитеррор - 2017», в ходе которых подразделения силовых структур государств СНГ отработали практические действия по уничтожению бандформирований.

«У России и Таджикистана, – отметил Сергей Шойгу, – общие задачи по укреплению безопасности и сохранению стабильности в Центрально–Азиатском регионе. С учётом этого строим отношения между нашими министерствами. При этом уделяем повышенное внимание взаимодействию в военной и военно-технической областях».

Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что все намеченные планы и цели будут выполнены. В том числе –– подписан План сотрудничества между министерствами обороны России и Таджикистана на 2018 год.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице