12.10.2017 (07:30)
На Северном Кавказе началась совместная штабная тренировка штаба 58-й армии ЮВО
На Северном Кавказе на территории Республики Северная Осетия - Алания началась совместная штабная тренировка (СШТ) с управлением 58 общевойсковой армии и штабом Южного военного округа (ЮВО).
Всего в тренировке принимают участие более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. СШТ проходит в рамках контрольной проверки за 2017 учебный год.
Штаб 58 армии в течение 3 суток отработает комплекс задач по непрерывном управлении действиями подчиненных сил в ходе условного боя, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.
Личный состав управления был поднят по учебной тревоге и приступил к совершению марша в район выполнения задач, где пройдет основной этап учения.
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