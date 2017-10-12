12.10.2017 (07:30)

На Северном Кавказе началась совместная штабная тренировка штаба 58-й армии ЮВО

На Северном Кавказе на территории Республики Северная Осетия - Алания началась совместная штабная тренировка (СШТ) с управлением 58 общевойсковой армии и штабом Южного военного округа (ЮВО).

Всего в тренировке принимают участие более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. СШТ проходит в рамках контрольной проверки за 2017 учебный год.

Штаб 58 армии в течение 3 суток отработает комплекс задач по непрерывном управлении действиями подчиненных сил в ходе условного боя, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

Личный состав управления был поднят по учебной тревоге и приступил к совершению марша в район выполнения задач, где пройдет основной этап учения.

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