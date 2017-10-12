12.10.2017 (04:05)

Тагильские ракетчики в рамках учений проводят полную специальную обработку пусковых установок «Ярс»

В ходе командно-штабных учений (КШУ) с Тагильским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела зараженный участок местности. Подразделения РХБЗ провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая пусковые установки.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение диверсионно-разведывательной группой химического оружия.

По легенде учений, диверсанты использовали химические фугасы, снаряжённые отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Условный противник действовал в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

Один из ракетных дивизионов тоже преодолел зараженный участок местности. После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

Также была выполнена задача по проведению санитарной обработки личного состава и дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице