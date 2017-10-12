Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.10.2017 (04:05)

Тагильские ракетчики в рамках учений проводят полную специальную обработку пусковых установок «Ярс»

В ходе командно-штабных учений (КШУ) с Тагильским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела зараженный участок местности. Подразделения РХБЗ провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая пусковые установки. 

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение диверсионно-разведывательной группой химического оружия.

По легенде учений, диверсанты использовали химические фугасы, снаряжённые отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Условный противник действовал в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

Один из ракетных дивизионов тоже преодолел зараженный участок местности. После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

Также была выполнена задача по проведению санитарной обработки личного состава и дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ракетные войска , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false