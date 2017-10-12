12.10.2017 (06:07)

Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным мишеням

Сегодня в рамках контрольной проверки за летний период обучения флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» и большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» на переходе морем выполнили серию артиллерийских стрельб по морским и воздушным мишеням.

Крейсер и БПК в составе отряда провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводную цель условного противника. Также корабли отработали уничтожение плавающей мины.

Сегодня же Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» провели учения по отражению атак средств воздушного нападения противника, осуществили постановку помех и выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушной мишени.

Ранее, 9 октября, Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» на одном из полигонов Тихоокеанского флота на Камчатке произвел пуск крылатой ракеты по морской цели.

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