12.10.2017 (05:27)

В Восточном военном округе началась контрольная проверка подразделений БЛА на Курильских островах

В Восточном военном округе стартовала итоговая проверка за текущий учебный год подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) воинских частей округа, дислоцированных на Курильских островах.

В ходе проверки расчеты БПЛА «Орлан-10», «Гранат» выполнят мероприятия по сборке и подготовке к старту беспилотных аппаратов, загрузке электронных карт местности в аппаратуру управления летательным аппаратом, привязке к системе спутниковой навигации.

Кроме того, операторы БЛА осуществят управление беспилотным аппаратом в ходе полета в заданный район в простых и сложных метеоусловиях, проведут мониторинг хода итоговой проверки войск округа, дислоцированных на Курилах, и промысла биоресурсов гражданскими рыболовецкими судами в прибрежной зоне островов Кунашир и Итуруп.



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