12.10.2017 (04:40)
В трех регионах Дальнего Востока стартовало крупное учение с органами военного управления
В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, и ряде воинских частей центрального подчинения стартовало крупное учение с выводом всех командных пунктов на полигоны.
Всего в учении принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 300 единиц различной военной техники.
Офицеры управлений и штабов на практике продемонстрируют навыки по управлению подчиненными в ходе маневренной оборонительной операции, организации взаимодействия между подразделениями родов войск при отражении атак подразделений «противника».
В ходе учения, учитывая характер современных боевых действий, пункты управления будут выдвинуты на значительные расстояния.
Кроме того, мотострелковые подразделения, усиленные танками и артиллерией, выполнят рейдовые и разведывательно-поисковые действия, а также проведут контрольные боевые стрельбы.
В учении задействованы новейшие средства связи, обеспечивающие высокоскоростную защищенную видеоконференцсвязь, в том числе через каналы космической спутниковой связи.