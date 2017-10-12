12.10.2017 (04:40)

В трех регионах Дальнего Востока стартовало крупное учение с органами военного управления

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, и ряде воинских частей центрального подчинения стартовало крупное учение с выводом всех командных пунктов на полигоны.

Всего в учении принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 300 единиц различной военной техники.

Офицеры управлений и штабов на практике продемонстрируют навыки по управлению подчиненными в ходе маневренной оборонительной операции, организации взаимодействия между подразделениями родов войск при отражении атак подразделений «противника».

В ходе учения, учитывая характер современных боевых действий, пункты управления будут выдвинуты на значительные расстояния.

Кроме того, мотострелковые подразделения, усиленные танками и артиллерией, выполнят рейдовые и разведывательно-поисковые действия, а также проведут контрольные боевые стрельбы.

В учении задействованы новейшие средства связи, обеспечивающие высокоскоростную защищенную видеоконференцсвязь, в том числе через каналы космической спутниковой связи.

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