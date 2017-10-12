12.10.2017 (04:20)
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в Бруней
Сегодня в рамках реализации программы развития военного сотрудничества отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев», а также большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл в порт Муара (Бруней).
В период стоянки российских кораблей в Муаре запланировано их посещение представителями высшего военно-политического руководства Брунея, дипломатического корпуса иностранных государств, жителями и гостями города.
Принимающей стороной предусмотрено проведение между моряками двух стран соревнований по футболу, автобусные экскурсии по историческим местам города Бандар-Сери-Бегаван, посещение местного музея искусства.
Планируется, что заход российских кораблей в Бруней продлится до 17 октября.