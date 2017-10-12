12.10.2017 (05:00)

На учениях РВСН в Свердловской области применялась машина дистанционного разминирования «Листва»

На учении РВСН в Свердловской области для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применялась новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва». По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили около 30 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие с помощью сотовых телефонов, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования, способной подавать идентичные сигналы. Подрывы произошли до начала движения колонны, все «закладки» были уничтожены.

Агрегаты мобильного ракетного комплекса «Ярс», для которых предназначались данные «сюрпризы», в это время находились на большом расстоянии от места взрыва и не могли пострадать. МДР обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 80 метров от самой трассы.

МДР «Листва» относится к технике, работающей на новых физических принципах — на бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения (СВЧ). Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии.

Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов.

Машина создавалась специально для РВСН и доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений с Новосибирским и Тагильским ракетными соединениями.

До 2020 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжёлые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения. Более 50% поставляемой инженерной техники составит колёсная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году.

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