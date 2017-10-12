12.10.2017 (01:15)

В ходе учения экипажи «Русских Витязей» перехватили истребитель условного противника

Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» на самолетах Су-30СМ перехватили воздушную цель в ходе летно-тактического учения.

Роль условного противника выполнял экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, который вылетел с аэродрома в Нижегородской области

и приближался к зоне ответственности дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) на большой скорости и высоте свыше 10 тысяч метров не отвечая на запросы диспетчерских служб.

Пара экипажей пилотажной группы из состава дежурного звена выполнила взлет по команде «Воздух» из подмосковной Кубинки и отработала перехват цели и ее условное уничтожение.

Ранее летный состав пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» отработали задачи перебазирования на оперативные аэродромы и заступление на боевое дежурство по ПВО.

Летно-тактическое учение с Центром показа авиационной техники проходит под руководством начальника Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний генерал-лейтенанта Юрия Сушкова. Мероприятие проходит в рамках контрольной проверки за 2017 учебный год. В нем задействовано более 10 экипажей пилотажных групп ВКС «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30СМ и МиГ-29.



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