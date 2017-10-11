11.10.2017 (22:35)

Современным арсеналам - новые пожарные танки

В 2017 году на арсеналы комплексного хранения ракет и боеприпасов поставлено 5 пять специальных пожарных машин. До 2020 года Минобороны России планирует закупить еще несколько этих машин.

На арсеналах комплексного хранения ракет и боеприпасов Минобороны России в Южном, Восточном, Центральном и Западном военных округах вместе с другой пожарной техникой обеспечивают взрывопожаробезопасность 12 новейших специальных пожарных машин на базе танка Т-72.

Первые два образца были приняты Министерством обороны от предприятия промышленности в 2015 году и по пять образцов в последующие два года.

Основное предназначение СПМ - это тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных и профилактических работ, расчистка проходов к очагам возгорания и прокладка противопожарных полос.

Специальная пожарная машина по своим тактико-техническим характеристикам от производительности пожарно-технического вооружения и до защищенности от пожара и взрывов боеприпасов значительно превышает морально устаревшие гусеничные пожарные машины (ГСП-54).

В разработке, изготовлении и испытаниях СПМ принимали участие представители промышленности, Министерства обороны Российской Федерации и МЧС.

Учитывая значимость СПМ, разработчиками в кратчайшие сроки были организованны мероприятия от испытания техники до принятия ее на снабжение.

Масса машины не превышает 60 тонн, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 метров. Кабина СПМ – бронированная, способна защитить экипаж от разлетающихся осколков при подрыве 152-мм осколочно-фугасного снаряда на удалении пяти метров. Запас хода – не менее 250 км, возимый запас воды и огнегасящих веществ — 25 куб. м.

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