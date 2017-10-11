11.10.2017 (21:25)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудит с коллегами из стран СНГ безопасность в Центральной Азии и развитие Объединенной системы ПВО

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, а также главы военных ведомств стран-участниц Содружества Независимых Государств обсудят обстановку на южных границах СНГ и ее влияние на безопасность в Центральной Азии. Заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества под председательством главы военного ведомства России пройдет в четверг в Душанбе.

Военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрят более 20 вопросов сотрудничества в сфере обороны. Также планируется принять решение по вопросам развития объединенной системы ПВО, информационного обеспечения, создания международной ассоциации Армейских игр, организации взаимодействия в области инженерного обеспечения и между топографическими службами вооруженных сил государств-участников СНГ.

Кроме того, состоится ряд двусторонних встреч министров обороны государств – участников СНГ, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также утверждаться планы сотрудничества оборонных ведомств на 2018 год.

В рамках деловой повестки главы военных ведомств стран Содружества подведут итоги и согласуют совместные мероприятия в следующем году. Это касается в том числе мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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