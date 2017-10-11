11.10.2017 (21:20)

Делегация Минобороны России приняла участие в семинаре Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Делегация Министерства обороны Российской Федерации приняла участие в семинаре Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который прошел 11 октября в г. Астана (Казахстан).

В центре внимания участников встречи находились актуальные проблемы обеспечения безопасности в Азии.

Участникам мероприятия представлены российские подходы к построению системы региональной безопасности, а также взгляды Минобороны России на пути укрепления доверия между государствами-участниками и развитие новых форм военного сотрудничества в регионе.

СВМДА -многосторонний формат, целью которого является создание общеазиатского диалогового форума для обсуждения ключевых региональных проблем и развития сотрудничества между страналш-участницами. В его состав входят 26 членов и 14 наблюдателей.

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