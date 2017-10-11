11.10.2017 (21:06)
Курс «Армия и общество» впервые пройдет в Михайловской военной артиллерийской академии
12 октября в рамках рабочей поездки в Санкт Петербург главнокомандующий Сухопутными войсками проверит организацию учебного процесса в Михайловской военной артиллерийской академии.
В ходе работы генерал-полковник Олег Салюков проинспектирует проведение занятий в аудиториях и специализированных тренажерных классах.
Также в академии в рамках курса «Армия и общество» впервые пройдет лекция политолога, теле- и радиоведущего Дмитрия Куликова перед профессорско-преподавательским составом и слушателями, которая затронет вопросы общеполитической деятельности и внутренней политики России и др.
На курсе «Армия и общество» рассматриваются также актуальные вопросы военного строительства, национальной безопасности Российской Федерации, укрепления взаимодействия армии и общества, армии и ОПК, как локомотива развития экономики России.