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11.10.2017 (21:06)

Курс «Армия и общество» впервые пройдет в Михайловской военной артиллерийской академии

12 октября в рамках рабочей поездки в Санкт Петербург главнокомандующий Сухопутными войсками проверит организацию учебного процесса в Михайловской военной артиллерийской академии.

В ходе работы генерал-полковник Олег Салюков проинспектирует проведение занятий в аудиториях и специализированных тренажерных классах.

Также в академии в рамках курса «Армия и общество» впервые пройдет лекция политолога, теле- и радиоведущего Дмитрия Куликова перед профессорско-преподавательским составом и слушателями, которая затронет вопросы общеполитической деятельности и внутренней политики России и др.

На курсе «Армия и общество» рассматриваются также актуальные вопросы военного строительства, национальной безопасности Российской Федерации, укрепления взаимодействия армии и общества, армии и ОПК, как локомотива развития экономики России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Социальное развитие
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