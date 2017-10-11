11.10.2017 (21:03)

Российские летчики оказали помощь воспитанникам детского дома в Киргизии

Военнослужащие российской объединенной авиабазы Кант посетили детский дом «Малыш» в Киргизии. Летчики привезли детям много мягких игрушек и заодно поинтересовались их повседневной жизнью и успеваемостью в школе.

Воспитанники всегда очень рады приезду и тепло встречают своих гостей. Военнослужащим было очень приятно слышать слова благодарности от руководителя за качественно сделанный ремонт и помощь в перекрытии кровли здания.

Российская военная база Кант является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице