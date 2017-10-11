11.10.2017 (21:05)

Новейший большой десантный корабль «Иван Грен» завершает заводские ходовые испытания

Комплекс заводских ходовых испытаний новейшего большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен» завершится в конце октября текущего года.

Специалисты предприятия-изготовителя приступили к заключительной стадии заводских ходовых испытаний. БДК совершил переход в сдаточную базу в Балтийске и готовится к выходу в море. Оставшиеся заводские ходовые испытания будут включать в себя работу с вооружением, комплексом связи, а также решение ряда вопросов по носовому и кормовому высадочным устройствам.

На вооружении БДК проекта 11711 будут стоять универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Также для поражения береговых целей и поддержки десанта корабль оснащается двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 «Град-М» с дальностью действия около 20 км. На палубе БДК предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29.

Корабли проекта 11711 будут способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.

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