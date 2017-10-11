11.10.2017 (20:48)

В соединениях и воинских частях 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа началась контрольная проверка по итогам учебного года

В соединениях и воинских частях 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированных на Урале, в Поволжье, Сибири, а также на территории Киргизии, начались контрольные занятия по итогам учебного года.

В объединении созданы рабочие группы, которые будут оценивать уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, кадровой работы, морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины в подчиненных подразделениях.

Контрольные занятия пройдут в два этапа — с 9 по 14 октября и с 16 по 21 октября. По результатам проверки будут выставлены соответствующие оценки.

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