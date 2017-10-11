11.10.2017 (20:05)

Около 1000 военнослужащих пройдут обучение в Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск РЭБ

В ноябре 1000 военнослужащих будут призваны на военную службу, где пройдут обучение в Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Тамбове.

Подготовка будет проводиться по специальностям РЭБ на более 40 типах техники РЭБ и комплексного технического контроля.

Одной из главных особенностей подготовки младших специалистов станет освоение комплексов РЭБ «Свет-ВСГ», «Борисоглебск-2», «Москва-1», «Красуха-20» и «Красуха-4».

Подготовка курсантов будет проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.

Основное внимание в ходе учебного процесса будет уделяться практической работе на технике, в том числе в ночное время. При этом значительное время отводится на выполнение упражнения на специализированных учебно-тренировочных комплексах промышленного производства и компьютерных тренажерах, разработанных специалистами центра.

Четырехмесячная подготовка курсантов завершится сдачей экзаменов и получением свидетельств специалиста РЭБ, а затем они будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице