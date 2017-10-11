11.10.2017 (19:30)

Вышла в свет новая книга из серии «Медицинское музееведение и история медицины»

Центром развития историко-медицинских музеев Российской Федерации Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации подготовлено новое издание. Книга продолжает серию «Медицинское музееведение и история медицины».

Работа посвящена богатейшему источнику по истории медицины кино, фото и фоно документам. Зрительные и звуковые образы, заключенные в данных документах, позволяют оживить ушедшие эпохи в развитии здравоохранения, познакомиться с великими медиками прошлого.

Медицинский музей – уникальное социокультурное учреждение, место которого в системе здравоохранения и здоровье сбережения трудно переоценить. Музейный инструментарий необходим современной медицине как средство пропаганды здорового образа жизни, сохранения славных научных и образовательных традиций, формирования нового поколения медиков, осознающих выдающуюся роль отечественной медицины в мировой истории.

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