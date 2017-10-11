11.10.2017 (20:27)

Подразделения российского спецназа уничтожили условное НВФ в ходе учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие» в Армении

Разведывательные подразделения российской военной базы, дислоцированной в Армении, вместе с подразделениями спецназа Вооруженных Сил Российской Федерации, уничтожили условное незаконное вооруженное формирование (НВФ) на совместном учении «Взаимодействие–2017».

Тактический воздушный десант в ходе розыгрыша практических действий был доставлен на высокогорный полигон Алагяз вертолетами Ми-8МТ российской авиабазы Эребуни. Разведчики произвели десантирование наземным способом в условиях высокогорной местности и с тыла уничтожили диверсионные разведывательные группы условного противника.

Для оперативности и внезапности российским спецназом впервые на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря применялись бронированные автомобили «Рысь» и боевые квадроциклы.

Учение проводятся с 9 по 13 октября в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова.

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