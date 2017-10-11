11.10.2017 (20:26)

КСОР ОДКБ и подразделения ЮВО отразили попытку пересечь границу условным полуторатысячным НВФ

На полигоне Алагяз (Республика Армения) в соответствии с замыслом международного тактического учения «Взаимодействие-2017» Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и подразделениями российской военной базы, дислоцированной в Армении, на границе одного из государств ОДКБ была остановлена условная полуторатысячная группировка незаконных вооруженных формирований (НВФ).

За ходом масштабной операции наблюдал руководитель совместного учения командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников. Вместе с ним на командном пункте изучали и анализировали современные методы борьбы с бандформированиями начальник штаба ОДКБ генерал-полковник Алексей Сидоров, а также представители объединенного штаба учения от шести государств-участников ОДКБ.

Для блокирования и уничтожения условных НВФ на учении были задействованы батальонная тактическая группа российской военной базы, штурмовая и армейская авиация ВВС Армении, истребители российской авиабазы, а также спецподразделения государств-участников мероприятия из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Решением командира военной базы первый удар по условному противнику, обнаруженному на удалении 30 км, нанесли истребители МиГ-29.

В тоже время спецназ Коалиции, заброшенный в приграничную зону, уничтожил колонну военной техники НВФ.

Огневое поражение условному противнику нанесла батареи реактивной и гаубично-самоходной артиллерии российской военной базы, уничтожив минометные и противотанковые расчеты бандформирований.

Корректирование стрельбы обеспечили данные, полученные в реальном времени с беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В небе над полигоном во время активной фазы учения находилось три БЛА.

Маскировка маневрирования артиллерийских батарей после каждого удара по целям условного противника выполнялась постановкой дымовой завесы минометными снарядами.

Действия огневых засад батальонной тактической группы остановили продвижение колонн легкобронированных машин условных НВФ. Уничтожение техники НВФ выполнила штурмовая авиация ВВС Республики Армении, отработав задачу звеном бронированных дозвуковых самолетов Су-25 в составе разведывательного ударного контура совместной тактической группы.

Дальнейшее наступление мотострелковых и танковых подразделений обеспечили огневой поддержкой с воздуха смешанные звенья вертолетов армейской авиации ВВС Армении и российской военной базы.

Кроме того, в ходе тактического учения были отработаны вопросы борьбы с низколетящими целями подразделениями противовоздушной обороны, а также вывод из строя БЛА условного противника средствами радио-электронной борьбы.

Завершили масштабную боевую операцию силы спецназа КСОР ОДКБ — выполнив десантирование с вертолетов Ми-8 штурмовым способом, силы Коалиции уничтожили диверсионную разведывательную группу условного противника.

Итог 40-минутного боя подвел руководитель совместного учения «Взаимодействие-2017» генерал-полковник Александр Дворников.

«Здесь, в горных условиях полигона Алагяз, были представлены современные методы ведения сухопутного боя. Участники международного учения организовали взаимодействие, решая боевые задачи в составе разведывательно огневых и ударных контуров, — пояснил командующий войсками ЮВО. — Это один из наиболее эффективных способов взаимодействия родов и видов вооруженных сил. Авиация, артиллерия, разведка, управляемые командиром тактической группы в тесном взаимодействии успешно решают огневые задачи. С применением данной формы нанесения огневых ударов сегодня организованы все занятия по тактической подготовке в соединениях и воинских частях Южного военного округа».

Совместное учение «Взаимодействие-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» КСОР государств-участников ОДКБ. В ходе розыгрыша практических действий на полигоне Алагяз подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактические задачи.

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