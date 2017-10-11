11.10.2017 (18:57)

В Санкт-Петербурге прошел премьерный показ фильма «300 лет на страже здоровья»

В Санкт-Петербурге состоялась медицинская конференция с участием именитых академиков и профессоров медицинских наук, в ходе которой был показан премьерный показ фильма «300 лет на страже здоровья», посвящённого юбилею Кронштадтского военно-морского госпиталя.

Фильм «300 лет на страже здоровья» рассказывает зрителям о зарождении русской военно-морской медицины сквозь историю Кронштадтского военно-морского госпиталя. В картине показана жизнь и быт военно-морских врачей, начиная с петровских времён и заканчивая современностью. В съёмках принимали участие ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, сотрудники госпиталя.

Госпиталь был основан в 1717 году – всего на 13 лет позже самого города-крепости. Именно здесь, как рассказал начальник 35-го военно-морского госпиталя подполковник медицинской службы Михаил Роскостов, в 1773 году была создана госпитальная школа, положившая начало медицинскому образованию в России и подготовке отечественных военно-медицинских кадров для флота. Позже эта и аналогичная школа Петербургского госпиталя в 1799 году были преобразованы в Медико-хирургическую академию – нынешнюю Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова.

В Кронштадтском военно-морском госпитале работали настоящие мэтры отечественной медицины. Среди них выдающийся хирург XVIII века Иван Буш, основатель акушерства и гинекологии в России Нестор Максимович-Амбодик, создатель отечественной школы нейрохирургии Андрей Поленов, один из создателей эволюционной физиологии академик Леон Орбели и многие другие. В числе множества уникальных достижений – первая в мире противочумная вакцина, полученная врачами госпиталя в 1901 году.

Суровые испытания выпали на долю врачей и всего медперсонала в годы Великой Отечественной войны. Выполняя свой долг в тяжелейших условиях блокады под бомбёжками и обстрелами, за годы войны им удалось вернуть в строй около 40 тысяч раненых и больных.

Не менее значимым событием уже в современной истории госпиталя стало возвращение ему исторического наименования в октябре 2013 года.

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