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11.10.2017 (18:31)

Памятник истребителю Су-27 установлен в Тверской области

В селе Куженкино (Тверская область) установлен памятник истребителю Су-27. Сюда выработавший свой ресурс боевой самолёт был передан из состава объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.

Многоцелевой всепогодный истребитель четвёртого поколения Су-27 с бортовым номером 76 провёл в воздухе более 2200 часов и совершил свыше 750 вылетов. Военные лётчики ЗВО эксплуатировали его в том числе над морской поверхностью и в Заполярье.

Истребитель Су-27 предназначен для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения пилотируемых и беспилотных самолётов над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. В экипаже – 1 человек, практический потолок – 18 км, вооружён пушкой со скорострельностью 1,5 тыс. выстрелов в минуту, на 10 внешних узлах подвески может нести ракеты «воздух – воздух» и авиационные бомбы массой до 500 кг.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Западный военный округ , ВВС
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