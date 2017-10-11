11.10.2017 (18:04)

В состав ВМФ принят новейший буксир «РБ-393» проекта 90600

В городе на Неве в состав ВМФ России принят новейший буксир проекта 90600 «РБ-393», построенный на санкт-петербургском предприятии «Пелла».

Судно предназначено для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил Военно-Морского Флота,

на рейдах и в прибрежных районах, для участия в поисково-спасательных операциях, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов и работ по размывке льда.

На буксире установлен гидравлический кран–манипулятор грузоподъемностью 450 кг на вылете стрелы 5 м.

Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения (обладает производительностью 600 м3/ч, имеет 2 водяных монитора и систему водяных завес).



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