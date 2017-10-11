11.10.2017 (17:36)

В Калининградской области значительно вырос среди молодежи престиж службы в армии

Итоги весеннего призыва показали, что военный комиссариат Калининградской области с поставленными Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации задачами –– направить для комплектования частей и подразделений армии и флота, других силовых структур 1220 человек –– справился успешно. Все военные комиссариаты и муниципальные образования области установленную норму выполнили. Призыв весной прошел в штатном режиме. Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель военного комиссара Калининградской области Сергей Сагановский.

Из особенностей весеннего призыва он особо отметил тот факт, что мероприятия, связанные с призывом, проводились максимально открыто как для средств массовой информации, так и для общественности в целом.

Например, стало нормой предоставлять общественным организациям, родителям возможность непосредственно работать в составе призывных комиссий, когда принимается решение в отношении их сыновей, сопровождать их к месту прохождения военной службы.

На всех этапах призывной кампании средствам массовой информации была предоставлена возможность всестороннего и объективного освещения проводимых мероприятий как в муниципальных образованиях, так и на сборном пункте Калининградской области, материалы полно и объективно отражали ход призывной кампании.

Факты обращения граждан, призываемых на военную службу, и их родителей в призывные комиссии муниципальных образований и призывную комиссию Калининградской области решались в установленные законом сроки.

На заседания 22 призывных комиссий муниципальных образований было вызвано свыше 3000 юношей призывного возраста.

Положительным результатам по организации подготовки и проведения призывной кампании способствовала совместная работа военного комиссариата и правительства Калининградской области по подготовке мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу. Большую помощь в работе с призывной молодежью оказывает военному комиссариату Агентство по делам молодежи Калининградской области, которое активно участвует в проведении мероприятий, связанных с призывом.

Прошедший весенний 2017 года призыв показал, что изменилось отношение граждан Калининградской области к военной службе. В военкомате столкнулись с таким фактом, когда молодые люди уже сами приходили на призывные комиссии и заявляли о желании, чтобы их призвали на военную службу, при этом добровольно отказываясь от своего права на получение отсрочки, предусмотренного законодательством.

Очередная призывная кампания, которая началась 1 октября, проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о призыве и завершится 31 декабря. На мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, планируется вызвать свыше 3000 граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет и не пребывающих в запасе.

Штабом Западного военного округа установлено Калининградской области задание на призыв и отправку в войска осенью 2017 года около 1200 человек.

На сегодняшний день призывными комиссиями всех 22 муниципальных образований уже вызвано и явилось более 800 граждан призывного возраста, из них в отношении более 250 человек приняты решения о призыве на военную службу. Заседания призывных комиссий проходят в штатном режиме, нарушений законодательства о призыве нет.

За пределы Калининградской области будет направлено для прохождения военной службы 15 призывников (в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО России). Отправка данной команды спланирована на 15 ноября.

Остальные граждане подлежат направлению в воинские части, дислоцированные на территории Калининградской области, свыше 80% из них поступят на укомплектование соединений и воинских частей Балтийского флота.

Пять призывников, в соответствии с заключениями призывных комиссий, вынесенными в отношении них, будут направлены для прохождения альтернативной гражданской службы в организации в соответствии с планом направления граждан на АГС.

При содействии губернатора Калининградской области, глав муниципальных образований проведена большая работа по совершенствованию материальной базы призыва. Так, приведены в надлежащее состояние помещения для работы призывных комиссий. Произведен косметический ремонт основных помещений сборного пункта.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице