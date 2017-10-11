11.10.2017 (17:27)

Во время призывных кампаний особое внимание в военкомате Калининградской области уделяют работе сборных пунктов

Как подчеркнул в беседе с журналистами заместитель военного комиссара Калининградской области Сергей Сагановский, сотрудники военкомата много делают для того, чтобы уже на сборном пункте новобранец ощущал себя частью большой дружной семьи, призванной выполнять ответственный, священный долг перед Отечеством. Здесь всех выслушают и всем помогут советом и делом.

Например, в выборе служить или по призыву в течение одного года, либо же заключить контракт на два года. И если в первом полугодии 2017 год такое решение приняли более 60 человек, то на сегодня оформили документы на 35 человек и есть прогноз в ходе осенней призывной кампании отобрать еще не менее 30 кандидатов.

На сборном пункте новобранцы будут обеспечены повседневной формой одежды. Убывающих в плавсостав Балтийского флота оденут в черную форму, а в Сухопутные войска – зеленого цвета.

Непосредственно на сборном пункте юношам выдаются погоны и нарукавные знаки с изображением государственного флага Российской Федерации и нагрудные нашивки «Вооруженные Силы России». В воинских частях будет изготавливаться и нашивка с фамилией военнослужащего.

Новобранцы получают «армейский несессер», в состав которого входят 20 предметов личной гигиены.

Уже обязательной нормой стала выдача военнослужащим банковских карт, на которые им перечисляется денежное довольствие и SIM-карт для связи с родными.

На каждого гражданина, направляемого для прохождения военной службы в Вооруженные Силы РФ, оформляется специальная персональная электронная карта, в которой содержатся все его личные биографические данные: сведения о профильной специальности, состоянии здоровья, водительских правах и другие. Благодаря такому документу новобранца будет легче назначить на должность, соответствующую его профессиональной подготовке и морально-деловым качествам.

Продолжается работа и с уклонистами, которые не прошли военную службу по призыву до 27 лет, не имея законных на то оснований. В соответствии с заключениями призывных комиссий им при передаче в запас не выдается военный билет. Вместо него они получают справку установленного образца. Указанные граждане не имеют права претендовать на должности муниципальных и государственных служащих, не смогут поступить на военную службу по контракту, службу в органы внутренних дел и других силовых ведомств.

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