11.10.2017 (17:20)

В Калининграде проводы новобранцев на службу в армию становятся запоминающейся военно-патриотической акцией

Сотрудники военного комиссариата Калининградской области делают все для того, чтобы проводы молодого пополнения на службу в армию стали для молодежи настоящим праздником, запоминающейся военно-патриотической акцией. Как правило, мероприятия, связанные с этим событием, в последнее время совместно организуют представители военкомата, Агентства по делам молодежи Калининградской области и штаба Балтийского флота.

Так, очередное из них пройдет 27 октября на базе мотострелковой бригады в городе Советске. Об этом журналистам сообщил заместитель облвоенкома Сергей Сагановский.

Будущие солдаты ознакомятся здесь с историей части, бытом военнослужащих, смогут увидеть образцы боевой техники, которой им придется овладевать в ходе военной службы.

Особое внимание при проведении осеннего призыва будет уделено профилактике простудных и инфекционных заболеваний среди новобранцев. По согласованию с министерством здравоохранения области в лечебных учреждениях по месту жительства призывников перед отправкой на военную службу медицинскими работниками будет проведена их вакцинация от пневмококковой инфекции, планируется и вакцинация от ветряной оспы. Такие меры позволят сократить заболеваемость военнослужащих в первые месяцы военной службы.

Совместная и слаженная работа органов исполнительной власти и местного самоуправления, военного комиссариата позволяет из года в год выполнять установленное задание на призыв граждан на военную службу в полном объеме и в установленные сроки.

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