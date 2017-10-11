11.10.2017 (17:11)

Военнослужащие Балтийского флота оказывают помощь жителям районов Калининградской области, пострадавших от паводков

В результате паводков в подтопленные районы Калининградской области по обращению главы региона направлены необходимые силы и средства Балтийского флота.

По указанию командующего Балтийским флотом из места базирования в поселке Приморск в поселок Малиновка Зеленоградского района Калининградской области переброшены военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и плавающие транспортеры ПТС-2.

Техника, размещенная на прицепах тяжелых колесных тягачей, после совершения 60-километрового марша доставлена в установленное время в район выполнения задач.

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота провели разведку местности с использованием транспортера ПТС-2 и оценили масштабы бедствия.

В настоящее время они приступили к доставке мешков с песком к месту прорыва дамбы и оказанию помощи местному населению.

На месте развернуты и оборудованы пункты обогрева личного состава, питания и штаб руководства. Всего задействовано 20 военнослужащих и 5 единиц техники.

Справочно:

С 9 по 25 октября постановлением правительства Калининградской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в 13 муниципальных образованиях Калининградской области.

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