11.10.2017 (17:11)
Военнослужащие Балтийского флота оказывают помощь жителям районов Калининградской области, пострадавших от паводков
В результате паводков в подтопленные районы Калининградской области по обращению главы региона направлены необходимые силы и средства Балтийского флота.
По указанию командующего Балтийским флотом из места базирования в поселке Приморск в поселок Малиновка Зеленоградского района Калининградской области переброшены военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и плавающие транспортеры ПТС-2.
Техника, размещенная на прицепах тяжелых колесных тягачей, после совершения 60-километрового марша доставлена в установленное время в район выполнения задач.
Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота провели разведку местности с использованием транспортера ПТС-2 и оценили масштабы бедствия.
В настоящее время они приступили к доставке мешков с песком к месту прорыва дамбы и оказанию помощи местному населению.
На месте развернуты и оборудованы пункты обогрева личного состава, питания и штаб руководства. Всего задействовано 20 военнослужащих и 5 единиц техники.
Справочно:
С 9 по 25 октября постановлением правительства Калининградской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в 13 муниципальных образованиях Калининградской области.