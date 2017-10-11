11.10.2017 (16:28)

Исполнилось 189 лет со дня взятия турецкой крепости Варна русскими войсками

Сегодня исполнилось 189 лет со дня взятия турецкой крепости Варна русскими войсками с участием эскадры Черноморского флота.

Варна была одной из самых сильных турецких крепостей: на её вооружении было 178 орудий, гарнизон составлял около 15 тыс. человек. Русские войска окружили Варну в конце июля 1828 года, одновременно с сухопутными войсками к Варне подошла эскадра Черноморского флота под командованием флотоводца адмирала Алексея Самуиловича Грейга.

В конце августа из России прибыл гвардейский корпус, в составе которого было 64 орудия. С его прибытием численность русских войск под Варной возросла до 32 тыс. человек, 118 полевых и 52 морских орудий. Вместе с корпусом к Варне прибыла первая русская ракетная рота под командованием подполковника В.М. Внукова.

Для деблокирования Варны с юга подошёл 25-тысячный корпус Омера-паши.

25 сентября (7 октября) русские войска штурмом овладели 1-м бастионом и установили на нём сильную батарею для флангового обстрела крепостных батарей. Турецкий гарнизон предпринял яростную контратаку и отбил 1-й бастион, но дальнейшее продвижение турок остановил картечный огонь русской артиллерии. Тяжёлое положение гарнизона вынудило турецкое командование пойти на переговоры, которые завершились 29 сентября (11 октября) капитуляцией Варны. Русские войска взяли в плен до 6 тыс. человек.

За взятие крепости Варна адмирал Алексей Грейг был награжден орденом Святого Георгия II степени.

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