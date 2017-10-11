11.10.2017 (16:16)

Подразделения ВДВ России и ССО Белоруссии в ходе совместного учения уничтожили условного противника в огневом мешке

На полигоне Струги Красные (Псковская обл.) в ходе заключительной фазы совместного тактического учения подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии уничтожили вклинившегося условного противника в огневом мешке, применяя артиллерию, минометы, ракетные комплексы и различное стрелковое оружие.

Для создания огневого мешка объединенное командование группировкой применило рейдовый и обходящий отряды, состоящие из военнослужащих из Витебска и Пскова.

Для нанесения максимального огневого поражения наиболее боеспособным отрядам условного противника объединенная группировка задействовала более 200 единиц различного артиллерийского, стрелкового и пушечного вооружения.

Кроме того, для сохранения инициативы и продолжения высокоманевренных действий на всю глубину боевых порядков условного противника парашютно-десантные роты ВДВ России и ССО Белоруссии под прикрытием огня армейской авиации и артиллерии провели контратаку на поспешно занятую оборону противника.

Подходящие резервы и остатки легкобронированной техники условного противника в ходе засадных действий были уничтожены кинжальным огнем из вооружения бронетранспортеров БТР-80 бронегруппы ССО Белоруссии.

К совместному тактическому учению привлечены усиленные парашютно-десантные батальоны Витебского соединения ССО Белоруссии и Псковского соединения ВДВ России. Всего в мероприятии принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники.

В объединенную группировку вошли бронетранспортеры БТР-80, боевые машины десанта БМД-2, самоходные артиллерийские орудия «Нона», 82-мм минометы, 135-мм противотанковые ракетные комплексы, а также техника связи и инженерной разведки, специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки, радиоэлектронной борьбы, автоматическое стрелковое и динамо-реактивное оружие различного калибра, стоящие на вооружении в вооруженных силах двух государств.

Руководит совместным российско-белорусским тактическим учением начальник штаба Псковского десантно-штурмового соединения полковник Евгений Тонких.

Мероприятие на территории Российской Федерации проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь и будет продолжаться до 12 октября включительно.

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