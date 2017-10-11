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11.10.2017 (15:42)

На Черноморском флоте началась итоговая проверка Новороссийской военно-морской базы за 2017 год

Сегодня под руководством командующего Черноморским флотом (ЧФ) адмирала Александра Витко началась итоговая проверка Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) за 2017 год.

В ходе работы офицерами штаба ЧФ проверяется уровень подготовки управления ВМБ, командного состава соединений и частей, входящих в состав объединения, к управлению подчиненными силами в различных условиях обстановки.

В соответствии с планом проверке будут подвергнуты все корабельные и береговые соединения ВМБ, оценена их способность к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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