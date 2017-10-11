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11.10.2017 (14:26)

В подмосковной Кубинке проходит учение с экипажами групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи»

Экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи»
и «Стрижи» приступили к летно-тактическому учению в рамках контрольной проверки за 2017 учебный год.

В ходе учения летчики истребителей Су-30СМ и МиГ-29 совершили перелеты на оперативные аэродромы, после чего выполнили  заступление на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

В ближайшее время будут отработаны задачи прикрытия боевых порядков бомбардировочного авиационного полка от атак истребителей условного противника в воздухе.

Помимо этого, экипажи Воздушно-космических сил проведут «воздушные дуэли», в ходе которых истребители отработают перехват воздушных целей на дистанциях свыше 100 километров.

Учение проходит под руководством начальника Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний генерал-лейтенанта Юрия Сушкова.

Метки:
Космические войска
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