11.10.2017 (14:04)

В Центральном военно-морском музее первокурсники Санкт-Петербургского Морского технического колледжа принесли клятву верности флоту

В Центральном военно-морском музее (ЦВММ) прошло торжественное построение, посвященное принятию первокурсников Санкт-Петербургского Морского технического колледжа в курсанты. Будущие моряки принесли клятву-присягу на верность флоту России. Данное мероприятие проходило в рамках выполнения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай поздравил от имени коллектива музея 500 новоиспеченных курсантов со знаменательным в их жизни днем, напомнив, что церемония принесения клятвы-присяги проводится в ЦВММ уже в четвертый раз.

«Этот выбор закономерен, – сказал Руслан Нехай. – Именно Центральный военно-морской музей бережно сохраняет для будущих поколений реликвии Российского флота, рассказывая о его героической истории. Именно в залах ЦВММ можно узнать о примерах беззаветного служения Родине, которым всегда были славны наши моряки. Приходите в наш музей, мы будем вместе изучать историю флота, учиться на опыте отцов и дедов безукоризненному исполнению своего долга», – добавил он.

Успехов в учебе и дальнейшей жизни первокурсникам пожелали ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова, Герои России и ветераны Военно-Морского Флота, представители администрации Санкт-Петербурга, общественных организаций, а также их родные и близкие.

Справочно:

Центральный военно-морской музей – один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры – хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I 13 (24) января 1709 г. Модель-камера располагалась в Главном Адмиралтействе, где строились корабли Балтийского флота.

За три века своего существования музей собрал огромное количество ценнейших музейных предметов, отражающих важнейшие события истории флота. В фондах музея их хранится более 700 000, в том числе свыше 13 000 предметов корабельной техники, более 11 000 единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62 000 произведений изобразительного искусства, более 56 000 предметов формы одежды, наград и знаков, флагов и знамен, свыше 44 000 документов и рукописей, около 300 000 фотографий и негативов, сотни тысяч листов чертежей.

Музей обладает одним из богатейших в мире собраний моделей кораблей (около 2000 единиц). В модельной коллекции наглядно отражена история российского и зарубежного военного кораблестроения.

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