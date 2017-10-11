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11.10.2017 (13:57)

Пензенская область отправит в войска около 1300 человек в ходе призывной кампании

Военный комиссариат Пензенской области в ходе осенней призывной кампании отправит на военную службу около 1300 новобранцев. Об этом в ходе пресс-конференции для журналистов сообщил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

«Около 1300 жителей Пензенской области этой осенью будут направлены в Вооруженные Силы, – сказал военком. – Самое большое количество призывников отправится служить в Центральный военный округ».

Все призывники перед убытием в войска будут обеспечены пластиковыми карточками, персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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