11.10.2017 (13:57)

Пензенская область отправит в войска около 1300 человек в ходе призывной кампании

Военный комиссариат Пензенской области в ходе осенней призывной кампании отправит на военную службу около 1300 новобранцев. Об этом в ходе пресс-конференции для журналистов сообщил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

«Около 1300 жителей Пензенской области этой осенью будут направлены в Вооруженные Силы, – сказал военком. – Самое большое количество призывников отправится служить в Центральный военный округ».

Все призывники перед убытием в войска будут обеспечены пластиковыми карточками, персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды.

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