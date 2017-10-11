11.10.2017 (13:49)

Спасатели Северного флота обследуют затонувшую подводную лодку в Мотовском заливе Баренцева моря

Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступили к плановому обследовнию затонувших объектов в Мотовском заливе Баренцева моря. Работы проводят экипаж володазного судна ВМ-227 и расчёт телеуправляемого подводного аппарата «Обзор».

Спасатели уточнили местоположение на грунте советской дизель-электрической подводной лодки проекта 613. Она была затоплена в 60-е годы прошлого века для тренировок участников судоподъемной операции подводной лодки С-80 (подводная лодка С-80 проекта 644 погибла в Баренцевом море в январе 1961 года на двухсотметровой глубине и была поднята в результате первой в мире судоподъемной операции летом 1969 года).

Долгое время аварийно-спасательные силы Северного флота использовали подводную лодку, лежащую на 60-метровой глубине в губе Эйна Мотовского залива, как стенд-макет для отработки действий водолазов-глубоководников и экипажей автономных спасательных аппаратов. Нынешнее обследование проводится с целью проверки состояния подводного объекта и оценки возможностей проведения судоподъемной операции силами Северного флота.

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