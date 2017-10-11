11.10.2017 (13:41)

В текущем году саперами ЮВО уничтожено более 23 тыс. взрывоопасных предметов

Ежедневно саперы Южного военного округа (ЮВО) выезжают по заявкам военных комиссариатов, расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой отечественной войны, которые в этих местах по-прежнему встречаются довольно часто.

С этой целью на территории военного округа действует около 70 подвижных групп разминирования, в состав которых входит более 350 военнослужащих инженерно-саперных подразделений ЮВО.

За 10 месяцев текущего года саперы при выполнении задач обезвредили и уничтожили более 23 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты и мины.

Всего за период с января по октябрь саперы ЮВО отработали более 2500 заявок, поступивших от военкоматов, с просьбой обезвредить опасные находки, обнаруженные местными жителями.

Наиболее часто о них сообщают в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму.

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