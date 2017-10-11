11.10.2017 (13:19)
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье готовы к ротации в Зоне безопасности
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведена проверка готовности мотострелкового батальона к заступлению в Зону безопасности и несению службы на миротворческих постах.
На строевом смотре представители командования ОГРВ ПРРМ и российского воинского контингента совместных миротворческих сил проверили документацию батальона, удостоверения военнослужащих, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением для несения службы на миротворческих постах в Зоне безопасности.
В ходе осмотра были проверены средства связи, пожаробезопасности и оказания первой медицинской помощи.
Для мотострелкового батальона, который готовился на базе ОГРВ ПРРМ в течение 2017 учебного года, строевой смотр являлся заключительным мероприятием перед ротацией в Зоне безопасности.
Ротация мотострелковых батальонов ОГРВ ПРРМ в Зоне безопасности пройдет с 16 по 23 октября.