11.10.2017 (13:19)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье готовы к ротации в Зоне безопасности

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведена проверка готовности мотострелкового батальона к заступлению в Зону безопасности и несению службы на миротворческих постах.

На строевом смотре представители командования ОГРВ ПРРМ и российского воинского контингента совместных миротворческих сил проверили документацию батальона, удостоверения военнослужащих, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением для несения службы на миротворческих постах в Зоне безопасности.

В ходе осмотра были проверены средства связи, пожаробезопасности и оказания первой медицинской помощи.

Для мотострелкового батальона, который готовился на базе ОГРВ ПРРМ в течение 2017 учебного года, строевой смотр являлся заключительным мероприятием перед ротацией в Зоне безопасности.

Ротация мотострелковых батальонов ОГРВ ПРРМ в Зоне безопасности пройдет с 16 по 23 октября.

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