11.10.2017 (13:03)

Ударным подразделениям Балтийского флота в ходе контрольной проверки предстоит подтвердить свое почетное наименование

На полигоне Павенково в Калининградской области подразделения армейского корпуса и соединения морской пехоты Балтийского флота приступили к сдаче контрольной проверки. В ходе сдачи зачетов особое внимание уделяется действиям личного состава подразделений, имеющих наименование ударных.

В ходе проверки все военнослужащие сдают зачеты по тактической, инженерной, медицинской подготовкам, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям. Оценка у такого подразделения должна быть на ниже чем «хорошо».

К проверке привлекаются мотострелковые, танковые подразделения армейского корпуса и десантно-штурмовые роты морской пехоты Балтийского флота. Завершится проверка в конце текущей недели.

На Балтийском флоте в этом году уже трем подразделениям присвоено наименование ударных. В грядущем учебном году за присвоение этого почетного наименования поборются подразделения других родов войск Балтийского флота.

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