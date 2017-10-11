11.10.2017 (13:00)

В Москве открылся уникальный ледовый комплекс ЦСКА

«Спорт – это залог здоровья и гармоничного развития человека. Он воспитывает такие незаменимые качества, как целеустремленность, сила воли и уверенность в себе», –– сказал статс-секретарь – заместитель Министра обороны Николай Панков, открывая новый каток спорткомплекса ЦСКА, где спортсмены смогут тренироваться круглосуточно.

Он также отметил, что универсальная учебно-тренировочная база Центрального спортивного клуба армии позволяет оттачивать профессиональные навыки, закалять характер и физически совершенствоваться.

«В разные времена именно на цеэсковском льду под руководством легендарных тренеров была подготовлена целая плеяда выдающихся хоккеистов и фигуристов, принесших нашей стране мировую славу. Теперь у клуба есть ещё одно замечательное сооружение для занятий ледовыми видами спорта», –– подчеркнул замминистра.

Николай Панков выразил уверенность, что «каток послужит стартовой площадкой для будущих чемпионов, поможет молодому поколению познать радость занятий спортом, укрепить здоровье и обрести веру в собственные силы».

Он передал спортсменам поздравления от имени главы Минобороны генерала армии Сергея Шойгу, пожелав им «гладкого льда», и вручил сертификат на открытие катка знаменитому тренеру Татьяне Тарасовой.

Также хоккеистов и фигуристов поздравили министр спорта Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Как рассказали специалисты, новый ледовый комплекс оснащен лазерной системой коррекции ледовой поверхности, что позволяет создать «абсолютно гладкий лед», а также современной системой кондиционирования и терморегулирования, благодаря которой можно создать любые климатические условия для спортсменов.

Каток будет работать круглосуточно, с перерывами на заливку льда. Тренироваться здесь будут не только будущие «звезды» спорта, но и уже состоявшиеся, признанные лидеры российского и мирового одиночного фигурного катания –– Максим Ковтун, Елена Радионова, Сергей Воронов, Мария Сотскова, Александр Самарин.

Также на новом катке будут тренироваться хоккеисты. Планируется, что здесь будут проходить, в частности, матчи Ночной хоккейной лиги и любительских команд Министерства обороны России.

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