11.10.2017 (12:49)

В рамках контрольной проверки мотострелки ЗВО освободили от условных террористов населенный пункт в Воронежской области

Мотострелки общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Белгородской области, в рамках тактического учения освободили населенный пункт на тактическом поле полигона Погоново в Воронежской области.

«Учение проходит в рамках сдачи контрольной проверки по итогам 2017 учебного года, – сообщил командир мотострелковой дивизией ЗВО генерал-майор Андрей Рузинский. – Мотострелковые подразделения совместно с приданными силами минометных расчетов были приведены в высшую степень боевой готовности и выдвинулись на полигон Погоново в Воронежской области. В назначенном районе подразделения выполнили контрольные упражнения боевых стрельб из штатного вооружения бронетранспортеров БТР-82А и самоходных артиллерийских орудий (САО) «Нона-СВК» и приступили к выполнению задач по тактическим вводным».

По замыслу тактического учения мотострелки после совершения марша вошли в населенный пункт, захваченный условным противником, развернули линию обороны и перешли в контрнаступление.

Десант на БТР-82А при поддержке артиллерийского огня САО «Нона-СВК» занял выгодные рубежи и выбил противника из укрепленных районов. В ходе наступательного боя огнем из стрелкового вооружения мотострелки создали «огневой мешок» на глубине 700 метров. Гранатометчики из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В поразили полноразмерные цели бронетехники условного противника на расстоянии до 400 метров и лишили противника сил к отступлению.

В учении приняли участие более 150 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

Особое внимание в ходе проверки было уделено действиям командиров тактического звена и слаженности подразделений, правильным действиям военнослужащих при перемещении на поле боя.

Всего свыше 1000 военнослужащих мотострелковых подразделений вновь созданных дивизий округа, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Смоленской области, были подняты по тревоге в рамках сдачи контрольной проверки.

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