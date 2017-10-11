11.10.2017 (12:39)

Разведчики общевойсковой армии ЗВО в ходе спецучения в тылу условного противника использовали бронеавтомобили «Тайфун-К»

Военнослужащие в составе разведгрупп общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Нижегородской области, с помощью новейших бронеавтомобилей «Тафун-К» выполнили задачи в тылу условного противника в рамках сдачи контрольной проверки за летний период обучения войск.

В соответствии с полученным заданием, после получения информации о наличии у «противника» секретных карт важных объектов, группы разведчиков были заброшены в тыл с целью их обнаружения, проведения разведки на местности и организации засады на колонну бронетехники.

«Особенностью выполнения задач по предназначению в рамках проверки подразделений разведки за летний период обучения является оценка действий командиров групп на применение сил и средств разведки, а также разработку плана скрытного нападения и возвращения в пункт базирования в условиях быстрой постановки новых вводных задач. Разведчики должны умело и быстро ориентироваться в любой сложившейся ситуации и создавать варианты выхода из сложившейся тактической обстановки с учетом имеющихся у них новейших средств транспортировки, вооружения, технических средств связи и разведки», рассказал командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

В ходе проверки будет задействовано четыре общевойсковых полигона в Воронежской, Нижегородской Белгородской и Смоленской областях, более 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице