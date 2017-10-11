11.10.2017 (12:30)

Бригада подводных лодок Северного флота приведена в полную боеготовность в рамках контрольной проверки

Бригада дизель-электрических подводных лодок Северного флота была приведена в полную боеготовность в рамках проводимой штабом флота контрольной проверки за летний период обучения.

Проверка перевода соединения в высшие степени боеготовности прошла в учебных целях. Контролю были подвергнуты управление соединения и экипажи дизель-электрических подводных лодок.

Мероприятия приведения в полную боевую готовность выполнены успешно. С получением учебного сигнала подводники отработали экстренное приготовление своих кораблей к походу с пополнением до установленных норм запасов воды и продовольствия. Установленные нормативы прибытия личного состава на корабль, занятия боевых постов и подготовки подводных лодок к выходу в море были выполнены в срок.

Наилучший результат показал личный состав подводной лодки «Магнитогорск», являющийся одним из передовых в соединений.

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