11.10.2017 (12:19)

Разведывательные подразделения ВВО сдают итоговую проверку

На аэродроме под Хабаровском с военнослужащими соединения разведки Восточного военного округа (ВВО) в рамках итоговой проверки состоялось практическое занятие по воздушно-десантной подготовке.

Военнослужащие, в том числе девушки, выполнили десантирование на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» с высоты около 500 метров из вертолета Ми-8АМТШ.

Перед практическим выполнением прыжков весь личный состав соединения прошел наземную подготовку на тренажерах, закрепил навыки самостоятельной укладки парашюта, изучил порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

Стоит отметить, что 100 процентов военнослужащих соединения привлекаются к практическому выполнению прыжков с парашютом с различных высот и типов летательных аппаратов (самолет Ан-12, вертолет Ми-8АМТШ), исключение для военнослужащих-женщин не делается.

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