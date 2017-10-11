11.10.2017 (11:28)

Российские военнослужащие прибыли в Казахстан на учение ОДКБ «Нерушимое братство-2017»

Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва, прибыли в Казахстан для участия в международном учении миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2017».

От российской стороны в учении принимает участие около 400 военнослужащих и задействовано 80 единиц техники, в том числе звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и пара штурмовиков Су-25.

Основными целями учений является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлению силами и средствами при выполнении миротворческих задач.

Учение, в котором принимают участие подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, пройдет с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы на юго-востоке Казахстана.

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