11.10.2017 (11:27)

После блокирования отрядов условного противника объединенная российско-белорусская группировка выдвинула им ультиматум

Сегодня в ходе основной фазы совместного тактического учения подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь, проведя ряд успешных контратак, загнали противника в болота Псковской области.

По данным, полученным российскими разведчиками, действующими в составе передового отряда, несколько десятков единиц застрявшей бронированной техники условного противника было брошено на обочинах рокадных дорог, ведущих в сторону Владимирских лагерей (Псковская область).

Кроме того, более 10 бронемашин условного противника вывели из строя с помощью винтовок АСВК и ОСВ-96 калибром 12,7 мм снайперы ВДВ России и ССО Белоруссии, находившиеся в секрете.

По замыслу учения наиболее боеспособные отряды противника на оставшейся автомобильной технике вышли на границу Псковской области, где проводят перегруппировку с целью организовать прорыв на стыке между блокировавшими их подразделениями России и Белоруссии, а затем выйти за пределы государственной границы.

В настоящее время огневой взвод самоходных орудий 2С9 «Нона» выполнил стрельбу агитационными снарядами по районам нахождения отрядов условного противника с предложением о добровольном прекращении сопротивления и сдаче оружия, а также с информацией о времени выхода и местах нахождения коридоров. На обдумывание предложения отрядам условного противника командование объединенной российско-белорусской группировки дало четыре часа.

Основные силы объединенной группировки, состоящие из штатных парашютно-десантных батальонов ВДВ России и ССО Белоруссии, усиленные противотанковыми подразделениями прибыли на БТР-80 и БМД-2 на полигон Струги Красные в приграничный район Псковской области, где проводят подготовку к ведению наступательных действий.

Наступательные действия планируется осуществлять силами, находящимися в распоряжении командования российско-белорусской объединенной группировки, при непосредственной поддержке подразделений 120-мм самоходных артиллерийских орудий калибра и 82-мм минометов.

Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь и продлится до 12 октября.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице