11.10.2017 (11:27)

Подразделения РЭБ и ПВО ЮВО в ходе совместного учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие» отразили атаку беспилотников

Военнослужащие подразделений – зенитно-ракетных, беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – российской военной базы в Армении отработали вопросы противодействия беспилотным летательным аппаратам условного противника на границе в ходе совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.

С использованием современного комплекса РЭБ «Леер-3» специалисты российского соединения вывели из строя навигационные системы беспилотных летательных аппаратов условного противника на значительной дальности от развертывания основных сил тактических групп. Также уничтожение беспилотных летательных аппаратов проводилось силами расчетов систем огневого поражения зенитно-ракетных комплексов соединения.

Особенностями учения явилось совершенствование взаимодействия различных типов станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки нового поколения.

В ходе совместного учения на полигоне Алагяз принимают участие более 1000 военнослужащих стран участников из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, задействовано более 250 единиц военной техники и около 25 летательных аппаратов.

Учения проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова и продлятся до 13 октября.

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