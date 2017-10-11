11.10.2017 (11:20)

Артиллерийский полукапонир в Благовещенске, сохраненный коллективом ДВОКУ, признан объектом культурного наследия

В городе Благовещенске Амурской области артиллерийский полукапонир, возведенный в 1940 году на набережной реки Амур как часть укрепрайона прикрытия Государственной границы, признан Министерством культуры Российской Федерации памятником культурного наследия регионального значения.

Полукапонир сохранился практически в первозданном виде благодаря курсантам и офицерам Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (ДВОКУ).

Коллектив военного вуза взял на себя ответственность по сохранению и восстановлению полукапонира десять лет назад. Работы проводились в рамках военно-исторической деятельности ДВОКУ. За это время удалось привести в надлежащее состояние не только внешний вид, но и некоторые механизмы. Так удалость восстановить работу фильтровентиляционных установок железобетонного бункера. Обстановку полукапонира наполнили атрибутами времен Великой Отечественной войны. С 2015 года на территории объекта начали проводить экскурсии для желающих.

Накануне состоялось открытие памятной доски с обозначением правового статуса. Теперь полукапонир получил юридическую защиту.

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