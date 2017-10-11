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11.10.2017 (10:41)

В школах Юга России в рамках осеннего призыва будет проведено более 1000 уроков Мужества, посвященных службе в армии

На этой неделе в соединениях и воинских частях Южного военного округа, расположенных в Северо-Кавказском и  Южном федеральных округах, проводится масштабная военно-патриотическая акция «День призывника», приуроченная к началу осеннего призыва 2017 года.

Помимо этого, командованием соединений и воинских частей ЮВО совместно с органами власти субъектов Российской Федерации, а также активистами военно-патриотических, ветеранских и молодежных организаций в общеобразовательных учреждениях будет проведено более 1000 уроков Мужества на тему «Есть такая профессия – Родину защищать!».

В ходе таких мероприятий будущие защитники Отечества получат возможность познакомиться с современными образцами российского вооружения и военной техники, стрелкового оружия, экипировки, жизнью и бытом военнослужащих.

Весомый вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи в субъектах РФ, где дислоцируются войска ЮВО, вносят донские, кубанские и терские казачьи объединения.

Всего в акции примут участие более 10 тыс. юношей призывного возраста, школьников старших классов, а также воспитанников военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Призывник , Южный военный округ , Социальное развитие
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