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11.10.2017 (10:32)

Подразделения мотострелковой дивизии ЮВО в Чечне выдвинулись на высокогорные полигоны для сдачи итоговой проверки

В мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на территории Чеченской Республики, началась итоговая проверка за 2017 учебный год.

Контрольные занятия пройдут на полигонах Альпийский, Калиновский и Гвардеец.

Экипажи боевых машин будут держать экзамен на умелое применение гусеничной и колесной техники, выполнят контрольные стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82АМ, а артиллеристы — из самоходных гаубиц «Мста-С».

Военнослужащие по контракту, получившие в ходе итоговой проверки неудовлетворительные оценки, в дальнейшем будут рассмотрены на заседаниях аттестационных комиссий на предмет целесообразности дальнейшего прохождения ими службы в рядах Вооруженных Сил.

Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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