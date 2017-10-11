11.10.2017 (10:31)
Командующий войсками ЗВО в ходе итоговой проверки проинспектирует мотострелковую дивизию в Воронежской области
Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки проинспектирует проведение контрольной проверки в мотострелковом соединении, дислоцированном в Воронежской области.
Командующий войсками ЗВО проверит ход строительства и капитального ремонта объектов инфраструктуры для размещения войск округа, а также выполнение мероприятий по встрече молодого пополнения в воинских частях и подразделениях.
Рабочая поездка командующего войсками округа носит плановый характер и продлится до конца текущей недели.
В ходе проверки будут оценены навыки военнослужащих дивизии по огневой, тактической, тактико-специальной, инженерной, физической, разведывательной и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также в вождении боевой техники.
Контрольные проверки в ЗВО будут осуществляться комплексными комиссиями командования округа в две очереди, которые завершатся 14 и 22 октября.